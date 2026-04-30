Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 13:58

Транспорт

Летний тариф начнет действовать на электросудах Москвы с 1 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 1 мая по 30 сентября на регулярном речном электротранспорте Москвы вводится "летний тариф", сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Стоимость одной поездки составит:

  • по биометрии – 230 рублей в будни и 400 рублей в выходные и праздники;
  • по билету "Кошелек" карты "Тройка" – 330 и 500 рублей соответственно;
  • по банковской карте или через СБП – 380 рублей в будни и 550 рублей в выходные и праздничные дни.

Подключить биометрию можно в приложении "Метро Москвы". Достаточно сфотографировать лицо и привязать банковскую карту. Схему маршрутов и расписание публикуют на Едином транспортном портале и в приложении "Московский транспорт".

Бесплатно проехать на электросудах могут дети до 7 лет в сопровождении взрослого, а также владельцы абонемента "Единый" на 30, 90 и 365 дней: поездки на речном транспорте уже включены в стоимость.

Ранее Сергей Собянин объявил об официальном открытии летней навигации в Москве. По его словам, открытию сезона традиционно предшествовала масштабная подготовка. Были приведены в порядок набережные и причалы.

Читайте также


транспортгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика