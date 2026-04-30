30 апреля, 12:08

Культура

Умерла актриса из сериала "Реальные пацаны" Наталья Миронова

Фото: vk.com/Лысьвенский театр драмы имени Анатолия Савина

Заслуженная артистка России Наталья Миронова, известная по сериалам "Реальные пацаны" и "Дальнобойщики-2", умерла в возрасте 55 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Лысьвенского театра драмы имени Анатолия Савина в Пермском крае.

Актриса ушла из жизни в среду, 29 апреля, уточнили члены ее семьи в беседе с РИА Новости. Предварительно, причиной ее смерти стал оторвавшийся тромб. По словам собеседников агентства, это произошло очень быстро и неожиданно.

Церемония прощания с актрисой состоится 3 мая в Лысьвенском театре драмы имени Анатолия Савина. После этого она будет похоронена на местном кладбище в городе Лысьве Пермского края.

Миронова родилась 15 сентября 1970 года в Лысьве. Она окончила Свердловский государственный театральный институт, а затем служила в театрах Брянска, Владимира и Советска.

В Лысьвенском театре драмы она стала ведущей актрисой, исполнив более 50 ролей. Известность ей принесли роли в таких проектах, как "Реальные пацаны", "Дальнобойщики-2" и "Лифт уходит по расписанию".

