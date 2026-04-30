Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 11:02

Транспорт

График движения поездов на МЦД-4 изменится в майские праздники

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

График движения поездов на МЦД-4 и в дальнем пригороде Нижегородского направления изменится в майские праздники, сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

В частности, интервалы поездов на Нижегородском направлении МЦД будут увеличены с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая. В это же время часть поездов дальнего пригорода отменят, а некоторые составы пройдут укороченными маршрутами до станций Электроугли, Храпуново, Фрязево и Железнодорожная.

При этом дополнительные поезда введут на участках Электрогорск – Павловский Посад и Захарово – Фрязево. Кроме того, от Храпуново до Фрязево поезда в обе стороны будут следовать по пути "в область". В это же время на Калужском направлении и центральном участке МЦД интервалы частично увеличат до 15 минут. 

"В период изменений пройдут плановые работы по капитальному ремонту путевой инфраструктуры на участке Фрязево – Храпуново", – отметили в департаменте.

Ранее сообщалось о предстоящих изменениях в графике движения поездов и на МЦД-3. В майские праздники на ряде направлений диаметра интервалы вырастут до 1 часа, а некоторые составы проследуют укороченными маршрутами. На Казанском направлении, на участке Люберцы – Плющево, частично увеличат интервалы движения, ряд поездов проследуют по пути "на Ипподром" и "в область".

Читайте также


транспорт

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика