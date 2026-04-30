30 апреля, 09:58

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после обрушения горной массы в Магаданской области

Фото: MAX/"Сергей Носов"

Уголовное дело возбуждено в Магаданской области по факту обрушения горных масс в угольном карьере, сообщила пресс-служба СК России.

Случившееся подпадает под статью о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

К месту обрушения выехала следственная группа, включая руководителей, следователей и следователей-криминалистов регионального управления. Проводится комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств ЧП.

Об обрушении рудника в Сусуманском городском округе на угольном разрезе Кадыкчанском стало известно 30 апреля. К месту случившегося выдвинулись пожарные, горноспасатели и медики в количестве 16 человек и 6 единиц техники. Также подготовлен к вылету вертолет Ми-8 МЧС России.

Как заявил гендиректор Кадыкчанского угольного разреза Александр Нестерович, горная масса обрушилась из-за схода селя. Предположительно, под завалами оказались 8 человек. Среди них могут находиться как местные жители, так и уроженцы других регионов страны.

