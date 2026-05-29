29 мая, 14:16

В Москве прошла финальная игра‑прогулка "Олимпиада: музей, парк и усадьбы"

Фото: департамент образования и науки города Москвы

В Москве прошла финальная игра-прогулка "Олимпиада: музей, парк и усадьбы". 10 тысяч детей вместе с родителями ходили по переулкам Старого Арбата и Замоскворечья, отвечая на вопросы о родном городе, сообщил научный руководитель Центра педагогического мастерства (ЦПМ) Иван Ященко.

"На протяжении всего года ребята участвовали в олимпиаде, посещая музеи, парки и усадьбы города. В отличие от традиционных олимпиад, которые проходят единовременно, здесь участник сам может выбрать в течение учебного года несколько площадок – музеев, парков, усадеб Москвы – которые хочет посетить, и ответить на увлекательные вопросы", – рассказал он.

Ященко отметил, что олимпиада стала навигатором для столичных семей, родителей и учителей в образовательном музейном пространстве города. Москва богата интересными объектами, что практическому по любому предмету учитель может порекомендовать школьникам подходящее место для посещения.

Другое важное отличие – в олимпиаде можно участвовать с друзьями и родителями. Поэтому она превратилась в настоящее общественное движение. Новый сезон стартует в сентябре, указал научный руководитель ЦПМ.

"Ждем вас на "Олимпиаде: музей, парк и усадьба"! Это не просто увлекательное мероприятие, но и своего рода приглашение к участию в Московской олимпиаде школьников и Всероссийской олимпиаде школьников. Многие ребята, прошедшие через нашу олимпиаду, впоследствии достигают самых высоких результатов", – добавил он.

Участником олимпиады стал ученик школы № 1576 Вячеслав Воронин,. Он рассказал, что каждый этап соревнования был для него интересным и запоминающимся.

"Во время мероприятия мы побывали в нескольких удивительных местах: в музее "Гараж Атом", музее Никулина и музее "Гараж". Больше всего меня впечатлили старые машины и мотоциклы – так интересно было разглядывать их детали и представлять, как люди ездили на них много лет назад", – сказал юноша.

Учащаяся школы № 1359 имени авиаконструктора М. Л. Миля Кристина Васильева тоже поделилась своими впечатлениями. По ее словам, вместе с классом она посетила музей композитора Скрябина. В первом зале они узнали про масонов и запомнили их атрибутику, а потом попробовали станцевать вальс по урокам, предложенным в музее.

"Особенно мне понравился последний зал, посвященный войне. Больше всего привлекли внимание музыкальные композиции, а также стенды с одеждой и интерактивные панели с разной информацией", – уточнила она.

Васильева считает, что учиться в формате музейного интерактива гораздо интереснее, чем на обычном уроке: все наглядно и запоминается лучше.

Еще одна участница олимпиады – ученица школы № 1310 Настя Медвецкая – указала, что она приняла участие вместе с родителями. Особенно ей запомнился музей с экспериментами, где можно было увидеть опыты и даже попробовать провести их самостоятельно.

"Еще мне очень понравился Музей народного хозяйства. Там я увидела много такого, с чем вряд ли столкнулась бы в обычной жизни. <...> Каждый поход в музей – как маленькое приключение. Я с нетерпением жду следующих экскурсий!" – заявила она.

В свою очередь, ученик школы "Глория" Егор Филиппов рассказал, что ему нравится такой формат уроков в музеях, так как в этом случае много интерактива, и занятия получаются увлекательными.

"Больше всего мне запомнились два зала (в Еврейском музее и центре толерантности. – Прим. ред.). Во‑первых, зал памяти – он заставил задуматься о войне и глубже прочувствовать историю. Во‑вторых, зал с экспозицией настоящей еврейской комнаты: там было очень уютно, можно было послушать аудиозаписи – и словно заглянуть в повседневную жизнь людей, понять, как они общаются и живут", – рассказал молодой человек.

Кроме того, продолжил он, на уроке они изучали известных еврейских личностей и их вклад в культуру и историю. В их числе оказались Альберт Эйнштейн и Чарли Чаплин.

"Теперь я точно хочу ещё раз прийти в этот музей – столько всего нового и необычного можно здесь узнать!" – подчеркнул Филиппов.

В этом учебном году свыше 700 тысяч московских школьников и студентов посетили более 1,4 тысячи федеральных и городских музеев. Исторические экспозиции посетили свыше 500 тысяч учеников. Еще около 110 тысяч учащихся поучаствовали в проекте "Учебный день в музее", в рамках которого уроки проходят в музейных пространствах.

