Комик Андрей Бебуришвили ушел из Comedy Club на ТНТ. Он написал об этом на своей странице в Instagram (владелец – компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

"С тобой, мой зритель, мы увидимся на живых концертах в твоем городе и в других проектах. На этом мой дозор окончен", – добавил он.

Артист поблагодарил проект за 12 лет сотрудничества и признался, что с самого начала "самая непростая площадка страны" давалась ему с трудом. Тем не менее, в итоге он стал комиком, которого ждали на сцене, и сам стремился на ней выступать. Бебуришвили добавил, что ему было "круто, ярко и весело".

В качестве резидента комик выступал под псевдонимом Пако и со временем полюбился зрителям. Около 3 лет назад он стал ведущим шоу.

Фанаты с удивлением восприняли новость о его уходе, однако пожелали ему успехов и поддержали.

