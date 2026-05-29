29 мая, 08:47

Комик Андрей Бебуришвили ушел из Comedy Club

Комик Андрей Бебуришвили ушел из Comedy Club на ТНТ. Он написал об этом на своей странице в Instagram (владелец – компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

"С тобой, мой зритель, мы увидимся на живых концертах в твоем городе и в других проектах. На этом мой дозор окончен", – добавил он.

Артист поблагодарил проект за 12 лет сотрудничества и признался, что с самого начала "самая непростая площадка страны" давалась ему с трудом. Тем не менее, в итоге он стал комиком, которого ждали на сцене, и сам стремился на ней выступать. Бебуришвили добавил, что ему было "круто, ярко и весело".

В качестве резидента комик выступал под псевдонимом Пако и со временем полюбился зрителям. Около 3 лет назад он стал ведущим шоу.

Фанаты с удивлением восприняли новость о его уходе, однако пожелали ему успехов и поддержали.

Ранее актриса и резидент Comedy Club Марина Кравец рассказала, что главное в юморе – это качество шуток, а не деление аудитории по половым признакам. Она отметила, что есть темы, которые больше касаются женщин, и, соответственно, девушки будут охотнее смеяться над ними, а есть и те, которые ближе и понятнее мужчинам.

Помимо этого, комик и шоумен Александр Ревва, также известный как Артур Пирожков, заявил о том, что планирует открыть сеть заведений быстрого питания. Она получит название "Пирожков". По его словам, он не призывает каждый день есть хот-доги или пирожки, но иногда побаловать себя ими можно.

