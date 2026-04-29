29 апреля, 21:20

Мерц заявил, что жители Германии "слишком хорошо устроились" в атмосфере благополучия

Фото: Getty Images/picture alliancе/Kay Nietfeld

Жители Германии "слишком хорошо устроились" в атмосфере полного благополучия за последние 20 лет. Об этом в интервью журналу Der Spiegel заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

По его словам, многие граждане и даже чиновники недооценивают ситуацию в мире. Он обратил внимание, что иллюзия бесконечного процветания однажды исчезнет, а некоторые вещи в стране уже необходимо менять.

"Я должен и хочу сказать населению прямо: мы не можем просто продолжать в том же духе, как последние 20 лет", – сказал Мерц.

При этом канцлер не исключил, что подвергнется критике за свои слова. Однако, добавил он, ситуация серьезная, поэтому молчать в данном случае нельзя. Например, стране необходимы реформы пенсионной системы, налогообложения и здравоохранения.

Ранее Мерц заявил, что перемирие на Украине является предварительным условием для мирных переговоров ФРГ с Россией. Он добавил, что сам тоже готов к диалогу с российской стороной.

