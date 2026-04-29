29 апреля, 20:32

Политика

Путин рассказал Трампу о передаче Украине более 20 тысяч тел погибших

Фото: ТАСС

Владимир Путин в ходе телефонной беседы с американским коллегой Дональдом Трампом рассказал, что Россия передала Украине свыше 20 тысяч тел погибших с начала 2025 года, а взамен получила чуть больше 500. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, во время беседы глава Белого дома также попросил Путина проинформировать его о ситуации на передовой, где войска России сохраняют стратегическое преимущество и продвигаются вперед.

"Наш президент вновь подтвердил, что цели СВО в любом случае будут достигнуты. Конечно, мы предпочли бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса", – добавил Ушаков.

Помимо передачи тел, стороны также проводят операции по возвращению военнопленных. Последнее подобное мероприятие состоялось 24 апреля. В ходе него Россия вернула из украинского плена 193 военнослужащих и передала 193 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бойцы сначала находились в Белоруссии, где им оказывали необходимую медицинскую и психологическую помощь. В дальнейшем их планировали доставить на родину для лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны России.

Почти 200 российских бойцов вернулись из плена ВСУ

