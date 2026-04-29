Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 19:02

Общество

Воронежские врачи удалили у подростка опухоль размером с младенца

Фото: телеграм-канал "Минздрав Воронежской области"

Врачи в Воронеже удалили из брюшной полости 15-летней девушки опухоль размером с новорожденного, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Пациентка обратилась в ОДКБ № 2 Воронежа с жалобой на тянущую боль, а также постепенное увеличение живота. После обследования оказалось, что в брюшной полости возникла опухоль.

В ведомстве отметили, что новообразование по размерам соответствовало объему живота при доношенной беременности, при этом ситуация требовала незамедлительного вмешательства хирургов-гинекологов.

Пациентку направили в перинатальный центр ВОКБ № 1. Врачи приняли решение об экстренной операции. В результате медики удалили доброкачественную параовариальную кисту через лапароскопический доступ – небольшой прокол в передней брюшной стенке. Данный метод позволяет избежать больших разрезов, при этом снижает риск осложнений и ускоряет процесс восстановления.

Подобные кисты встречаются достаточно редко и составляют от 5 до 20% среди всех образований придатков матки. Несмотря на это, врачи смогли сохранить репродуктивное здоровье подростка. После операции состояние девушки улучшилось, а через 4 дня ее выписали.

Ранее московские врачи спасли пациента с осложненной формой варикоза. 62-летний мужчина обратился во флебологическую службу больницы Ерамишанцева с жалобами на боль, тяжесть, отеки и пигментацию правой ноги.

Мужчине "закрыли" пораженную вену с помощью лазера, а также удалили мелкие измененные вены. Вмешательство проводили амбулаторно под местной анестезией через маленькие проколы.

Читайте также


медицинаобществорегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика