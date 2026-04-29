Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 17:14

Общество

Москвичей ждет потепление до 23 градусов после первых майских праздников

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Москвичей ждет потепление после первых длинных майских праздников. Об этом рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в беседе с RT.

Согласно его прогнозу, температура воздуха в столице на следующей неделе поднимется до 18–23 градусов. Однако тепло не продержится до второй праздничной волны.

Предварительные сценарии говорят о том, что в День Победы столбики термометров будут колебаться в пределах 11–15 градусов. На следующий день станет теплее – до 14–17, а 11-го числа вновь похолодает, и днем будет около 10–12 градусов.

Говоря о дождях, Ильин уточнил, что 9 мая в Москве не ожидается значительных осадков, тогда как в области возможны кратковременные дожди. 10-го числа в мегаполисе и на большей части Подмосковья будет переменная облачность, а 11 мая регион снова накроют ливни.

Ранее жителей столичного региона предупредили о заморозках в последнюю апрельскую ночь. 30-го числа температура будет варьироваться от минус 1 до плюс 1 градуса.

При этом в светлое время суток столбики термометра поднимутся до 5–7 градусов в городе и 3–8 градусов в области. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3–8 метров в секунду.

Москвичей предупредили о плохом самочувствии из-за похолодания и магнитных бурь

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика