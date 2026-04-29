Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 16:13

Мэр Москвы

Собянин утвердил проект планировки территории транспортного узла "Строгино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин утвердил проект планировки территории транспортного узла "Строгино". Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства Москвы.

Территория ограничена улицей Маршала Прошлякова, проспектом Маршала Жукова и 63-м километром МКАД. В составе транспортного узла числятся действующая станция Арбатско-Покровской линии метро, строящаяся станция Рублeво-Архангельской ветки и остановки наземного городского транспорта. Общая площадь узла оценивается в 11,69 гектара.

На территории появятся объекты метро и многофункциональный общественный комплекс, площадь которого будет достигать 9 тысяч квадратных метров. Кроме того, специалисты построят и обновят более 1,3 километра улично-дорожной сети, в том числе Строгинский бульвар, съезд на МКАД и улицу Маршала Прошлякова.

"Реализация проекта планировки позволит создать комфортные условия для пассажиров транспортного узла "Строгино", которым ежедневно пользуются более 32 тысяч человек", – говорится в сообщении.

Ранее в Москве утвердили проект планировки территории транспортного узла "ЗИЛ", в рамках которого на площади более 15 гектаров в Даниловском районе возведут несколько объектов. Он предполагает строительство станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро с двумя вестибюлями на пересечении проспекта Лихачева с улицей Лисицкого. Один из них будет интегрирован с одноименной станцией МЦК.

Собянин утвердил проект планировки территории транспортного узла "Строгино"

Читайте также


мэр Москвытранспортгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика