29 апреля, 18:50

Врач Кондрахин: отдых на юге в майские праздники может закончиться больничным

Фото: depositphotos/nezek

Отдых в жарких странах во время майских праздников является серьезной нагрузкой для организма, способной подорвать иммунитет. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Ранее академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко посоветовал россиянам не уезжать в другие страны на майские праздники. Он отметил, что резкая смена климата и времени может негативно сказаться на здоровье.

По мнению Кондрахина, такой "контрастный" отдых действительно не физиологичен и вреден.

Всем после зимы хочется в тепло, к морю, и создается опасная иллюзия, что именно это поможет качественно отдохнуть и зарядиться энергией. На самом деле все наоборот: резко меняются атмосферные условия, температурный режим, еда, вода, поэтому иммунитету в ответ на это приходится осваиваться и бороться с удвоенной силой. На адаптацию в среднем уходит от 5 до 7 дней.
Андрей Кондрахин
врач-терапевт, кандидат медицинских наук

То есть во время недельного отдых на юге организм будет испытывать усиленное напряжение, а не отдых. По возвращении домой он снова начнет адаптироваться, но уже к прежним условиям, отметил врач.

"Такой процесс сначала проходит для человека незаметно: не ощущается ни боли, ни дискомфорта, мозг отдыхает. Однако организм в это время испытывает стресс, а иммунитет падает. В результате человек прилетает уставшим, раздраженным и "цепляет" любые инфекции, из-за чего легко оказаться на больничном", – предупредил Кондрахин.

Причем дети до 5 лет больше всего страдают из-за такого отдыха: они имеют слабые адаптационные механизмы, поскольку иммунитет только начинает формироваться, предупредил врач. Поэтому планировать отдых в жарких странах лучше в летний период, когда температурный режим в зоне прилета более-менее сравним с тем, что есть в регионе проживания. Желательно организовывать поездку на длительный срок – порядка двух недель, чтобы комфортно адаптироваться, заключил Кондрахин.

Ранее нейропсихолог Наталья Наумова посоветовала брать отпуск на месяц, чтобы полноценно перезагрузиться. Обычно в первые 3–5 дней отдыха человеку свойственно продолжать жить рабочими моментами. А вот дальше получается абстрагироваться и начать полноценно отдыхать, объяснила специалист.

