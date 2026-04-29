29 апреля, 14:47

Общество

Москвичей предупредили о заморозках в последнюю апрельскую ночь

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заморозки ожидаются в столичном регионе ночью 30 апреля. Температура будет варьироваться от минус 1 до плюс 1 градуса, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра РФ.

По информации синоптиков, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

"Днем в четверг, 30 апреля, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега сохранятся, столбики термометров покажут в столице от 5 до 7 градусов выше нуля, в Подмосковье – от плюс 3 до плюс 8 градусов", – говорится в сообщении.

При этом с началом мая воздушные потоки перестроятся в тропосфере и на северную половину Центральной России, в том числе Московский регион, распространится тепло с запада. В результате 3-го числа воздух прогреется до 14–19 градусов. Однако сам праздничный день, 1 мая, прогнозируется прохладным.

"Хотя атмосферное давление вырастет, местами еще будут возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя", – подчеркнули в Гидрометцентре.

Ранее в Москве был обновлен рекорд высоты снежного покрова для 29 апреля, который держался 90 лет. За минувшие сутки покров лишился 3 сантиметров и снизился до отметки 7 сантиметров. Однако этого оказалось достаточно, чтобы обновить максимальный показатель.

Температура в Москве начнет возвращаться к климатической норме 30 апреля

