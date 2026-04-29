29 апреля, 12:42

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе "Дон" в Подмосковье

видео: Москва 24

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе "Дон" в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.

Отмечается, что шесть из них госпитализированы, кроме того, один человек будет транспортирован вертолетом санавиации.

Авария произошла на 117-м километре федеральной трассы М-4 "Дон" в округе Кашира по направлению в сторону Москвы. Столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Touareg и микроавтобус Fiat Ducato, в котором находились пассажиры.

В ГУ МВД России добавили, что ДТП произошло примерно в 10:15 по московскому времени. Предварительно, водитель микроавтобуса совершил наезд на автомобиль, который стоял на дороге после аварии. Все обстоятельства инцидента устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

На место происшествия оперативно прибыли работники СП ПСЧ – 220 Мособлпожспаса совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы.

В госкомпании "Автодор" также указали, что из-за аварии на 117-м километре М-4 в сторону Воронежа ограничено движение. Однако возможен съезд на 113-м километре.

Ранее ДТП с участием 8 автомобилей произошло в Обручевском районе на юго-западе Москвы. Машины столкнулись вблизи дома № 115А на Ленинском проспекте. В числе участников аварии оказались 7 легковых автомобилей и 1 грузовик. Обошлось без пострадавших.

