Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 10:20

Мэр Москвы

Собянин: в районе Солнцево появится новая школа с робоклассом и IТ-полигоном

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столичном районе Солнцево построят новую школу с робоклассом и IT-полигоном. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Здание на улице Матросова будет состоять из 3-этажного блока начальной школы и 4-этажного для основной и средней. Внутри, помимо робокласса и IT-полигона, сделают современные учебные пространства с кабинетами, лабораторно-исследовательскими комплексами, физкультурными залами, медиатекой, залом для мероприятий и зонами отдыха.

На прилегающей территории оборудуют школьный стадион, беговую дорожку, сектор для прыжков в длину, площадки для активных игр, а также тихого отдыха. Завершение работ запланировано на 2028 год.

Градоначальник добавил, что в Солнцеве возводится еще одна школа на 1,2 тысячи мест на Производственной улице и детский сад на 350 воспитанников на улице Матросова. Всего с 2011 года в районе построили 11 новых объектов образования.

"Строительство в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни", – подчеркнул Собянин.

Кроме того, в Южном Тушине построят техноколледж на 7,6 тысячи мест. Студенты будут осваивать там востребованные специальности в области авиации, архитектуры, информационного моделирования, наладки электрооборудования, химического и медико-технического профиля, а также логистики.

Мэр Москвы рассказал о строительстве школы будущего в Мещанском районе

Читайте также


мэр Москвыобразованиестроительствогород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика