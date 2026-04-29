29 апреля, 02:58

Сенат США отклонил резолюцию по ограничению военных полномочий Трампа в отношении Кубы

Фото: depositphotos/eabff

Республиканское большинство в Сенате США заблокировало резолюцию демократов, требовавшую обязательного одобрения конгресса перед возможным началом военных действий против Кубы. Об этом сообщает агентство Reuters.

За блокирование резолюции проголосовал 51 сенатор, против – 47, двое воздержались. Инициатива была отклонена после того, как сенатор-республиканец от Флориды Рик Скотт назвал голосование по военным полномочиям "неуместным", подчеркнув, что президент США Дональд Трамп не вводил войска на Кубу.

Демократы, в свою очередь, настаивали на необходимости соблюдения конституционных процедур, напоминая, что право объявлять войну принадлежит законодательной ветви власти.

Ранее СМИ сообщали, что Пентагон планирует военную операцию на Кубе. По информации журналистов, подготовка ведется на случай, если Трамп решит отдать приказ о военном вмешательстве в дела островного государства.

