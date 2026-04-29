Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 11:10

Технологии

Сергунина: московские видеоигры презентуют на фестивале в Бразилии

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Фестиваль московских видеоигр пройдет в Сан-Паулу с 30 апреля по 3 мая. Это первый централизованный выход столичных разработчиков на рынок Южной Америки, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Фестиваль проведут в рамках бизнес-миссии в Бразилию резидентов и партнеров Московского кластера видеоигр и анимации. В течение четырех дней местные жители и представители индустрии будут знакомиться с новыми релизами столичных компаний", – рассказала заммэра.

Отмечается, что Бразилия является одной из лидирующих стран региона по числу поклонников видеоигр. Их аудитория составляет более 100 миллионов человек.

Фестиваль охватит как уличные площадки, так и компьютерные клубы, где гости смогут протестировать сразу девять проектов в различных жанрах, включая приключенческие и стратегические. В одном из крупных игровых центров пройдет киберспортивный марафон, в котором примут участие популярные стримеры.

Кроме того, в Сан-Паулу можно будет встретить брендированный автобус Moscow Game Hub с игровой станцией внутри. Во время остановок в популярных общественных местах все желающие смогут зайти и поиграть в игры столичных разработчиков.

С 28 апреля по 1 мая в Сан-Паулу проходит бизнес-миссия, в которой принимают участие 10 московских компаний. Их ждет свыше 300 деловых встреч с представителями бразильских институтов развития креативной экономики и потенциальными партнерами. По словам Сергуниной, на переговорах они планируют обсудить издание и локализацию российских игр, лицензирование и размещение на цифровых платформах, совместное создание игровых и анимационных продуктов, обмен технологиями и многое другое.

Московский кластер видеоигр и анимации открылся в ноябре 2025 года. В нем есть все необходимое для разработки контента любой сложности: студии захвата движения и звукозаписи, кинозал высокого разрешения, лекторий, киберспортивная арена, выставочные павильоны. Среди его резидентов уже 52 компании: 44 – видеоигровые, 8 – анимационные.

Ранее Сергей Собянин заявил, что создание кластеров кино и видеоигр в Москве имеет экономический и политический смыслы. Он подчеркнул, что потребляемый контент формирует картину мира граждан, их понимание реальности и приоритетов.

Столица совместно со "Сколково" и кинокластером планирует создать крупнейший в мире центр производства кино, медиа, игр и анимации.

В Москве прошел фестиваль видеоигр и анимации "Киберсуббота"

Читайте также


технологиифестивалигородза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика