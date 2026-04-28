28 апреля, 21:30

Общество

ФАС предложила ввести единый тариф на электроэнергию для жителей СНТ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ввести единый тариф на электроэнергию для жителей СНТ независимо от местоположения земельных участков и формы договора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно разработанному службой проекту постановления правительства, тариф будет одинаковым как для коллективных договоров, так и для тех потребителей, которые заключили договор напрямую с поставщиком.

Сейчас же тарифы для жителей СНТ дешевле, только если они заключают коллективный договор с гарантирующим поставщиком. В случае самостоятельного оформления договора владельцем участка он платит по городскому или сельскому тарифу.

В ФАС отметили, что нововведения сделают отношения между потребителями и поставщиками прозрачнее. Если изменения будут приняты, граждане с индивидуальными договорами станут платить меньше, по тарифу жителей СНТ.

Ранее в России вступил в силу федеральный закон, наделяющий ФАС полномочиями пересматривать предельные уровни тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Это будет происходить в случаях, если решения антимонопольной службы не были исполнены региональными органами власти.

