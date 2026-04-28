Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 16:20

Город

Ленивый пикник пройдет на "Городской ферме" ВДНХ с 1 по 3 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ленивый пикник состоится на "Городской ферме" ВДНХ с 1 по 3 мая. Гостям предложат принять участие в мастер-классах и поесть шашлык, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фермы.

"С 1 по 3 мая россияне традиционного будут отдыхать. Но не у всех есть дачи и возможность поехать на природу в эти выходные дни. "Городская ферма" нашла выход и подготовила ленивый пикник", – говорится в сообщении.

Посетители смогут побывать на мастер-классе по посадке растений с 11:00 до 19:00. Также для детей и взрослых подготовили экозадания в резиденции, в рамках которых они сделают кормушку из сена, панно из шишек, жуков из камней и веток, нарисуют тематический рисунок.

Кроме того, все дни на "Городской ферме" будут организованы экскурсии по территории, муравьиная ферма и настольные игры в шатре. С 12:00 до 18:00 гости также смогут поучаствовать в активностях от партнеров фермы.

Ранее "Мосбилет" представил подборку спектаклей для посещения на майские праздники. С 1 по 9 мая в Москве состоится театральный фестиваль, который охватит широкий спектр жанров – от детских интерактивных постановок до глубоких философских драм и мистических интерпретаций М. А. Булгакова.

Читайте также


город

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика