28 апреля, 14:04

Культура

"Мосбилет" представил подборку спектаклей для посещения на майские праздники

Фото: Театр на Трубной

С 1 по 9 мая в Москве состоится театральный фестиваль, который охватит широкий спектр жанров – от детских интерактивных постановок до глубоких философских драм и мистических интерпретаций М. А. Булгакова. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Сказка о капризном мышонке" в Московском детском театре марионеток – 1 мая, 0+

Интерактивный музыкальный спектакль для самых маленьких зрителей проходит в формате живого общения со сценой. История помогает детям через игру понять важность заботы о близких и умения договариваться.

"Лягушка-путешественница" в Московском детском театре марионеток – 8 мая, 0+

Музыкально-кукольная постановка в формате театрального кафе рассказывает о смелости и мечте маленькой лягушки Ляли. По ходу сюжета героиня понимает, что настоящие чудеса происходят там, где есть дружба и поддержка. Спектакль рассчитан на детскую аудиторию и подается в игровой форме.

"История хрустальной туфельки" в театре "Уголок дедушки Дурова" – 1 и 2 мая, 0+

В постановке классическая сказка "Золушка" переосмыслена через участие животных-артистов. На сцене появляются ослики, кошки, собаки, попугаи и другие дрессированные животные, которые становятся частью сюжета. Формат рассчитан на семейный просмотр и создает эффект цирково-театрального действия.

"Лебединое озеро, или Как прынц невесту искал, а коты ему помогали" в Театре кошек Куклачева – 1, 2 и 3 мая, 0+

Юмористическая интерпретация классического балета превращает историю в легкую сказочную пародию. Здесь знакомый сюжет дополняется комедийными элементами и участием кошек-артистов. Перед спектаклем зрителей ждет экскурсия по театру и знакомство с его "закулисной жизнью".

"Калоши счастья, или Сказки на все времена" в Новом драматическом театре – 2 мая, 6+

Постановка по мотивам Х. К. Андерсена и братьев Гримм строится вокруг волшебного предмета, исполняющего желания. Герои быстро понимают, что исполнение всех желаний не всегда приносит счастье. Спектакль поднимает тему выбора и ответственности в легкой сказочной форме.

"Сережа очень тупой" в театре "Мастерская Петра Фоменко" – 7 мая, 16+

Абсурдная комедийная история о том, как в жизнь обычного человека вторгается необъяснимое. Три загадочных курьера приходят в квартиру героя и требуют провести там ровно час без объяснений. Постановка держится на ощущении нарастающего странного напряжения и бытового абсурда.

"Лисистрата" в театре "Шалом" – 6 мая, 18+

Современное прочтение античной комедии показывает историю женской забастовки против войны. Героини решают добиться мира через отказ от отношений, что приводит к неожиданным последствиям. Спектакль сочетает сатиру, актуальные темы и гротеск.

"Мастер и Маргарита. История любви" в Московском академическом театре сатиры – 2 мая, 16+

Масштабная постановка по роману М. А. Булгакова делает акцент на линии любви и выбора. Мистические события и сатирические сцены переплетаются с драмой главных героев. Особенно выделяется сцена бала, выполненная с яркой визуальной составляющей.

"Идеальный муж" в театре "Школа драматического искусства" – 1 и 3 мая, 16+

Пьеса Оскара Уайльда раскрывает тему репутации и скрытых тайн в высшем обществе. В центре сюжета – безупречный политик, чья жизнь начинает рушиться под давлением прошлого. Постановка строится на остроумных диалогах и психологическом напряжении.

"Три жизни. Одна судьба" в Московском академическом театре сатиры – 2 мая, 12+

История трех поколений одной семьи показывает конфликт между близкими людьми и невозможность полного разрыва связей. Герои постоянно спорят, но остаются эмоционально привязаны друг к другу. Спектакль сочетает драму и легкие комедийные элементы.

"Свадьба Кречинского" в Театре на Трубной – 1 мая, 16+

Психологическая драма о карточном игроке и авантюристе исследует тему обмана и морального выбора. Встреча героя с чистой и искренней девушкой становится для него переломным моментом. Постановка показывает внутренний конфликт между расчетом и чувствами.

"На дне" в Театре на Юго-Западе – 2 мая, 16+

Классическая пьеса Максима Горького представлена как экспрессивная и эмоционально насыщенная история о людях на грани общества. На сцене сочетаются реализм, символизм и яркие театральные формы. Спектакль подчеркивает трагизм и достоинство каждого героя.

Билеты можно приобрести через сервис "Мосбилет".

Ранее театр "Школа драматического искусства" представил весеннюю афишу. Все желающие могут посетить постановки "Идеальный муж" (1 и 3 мая, 10 июня), "Белые ночи" (24 апреля, 16 мая и 9 июня) и "Строитель Сольнес" (29 апреля, 17 мая и 2 июня).

