28 апреля, 12:58

Песков: меры по ликвидации последствий атаки БПЛА на Туапсе принимаются на должном уровне

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Меры по ликвидации последствий пожара, возникшего после атак украинских БПЛА в Туапсе, принимаются на должном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом я уже сказал все, что мог сказать по этой ситуации. Мне нечего добавить", – ответил представитель Кремля на вопрос, не нужно ли объявить в регионе экологическую катастрофу.

По его словам, сейчас ведется напряженная работа по недопущению атак киевского режима на нефтеперерабатывающие заводы и города РФ.

Пожар на НПЗ в Туапсе начался после падения обломков сбитого украинского беспилотника 28 апреля. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее власти объявили эвакуацию жителей домов рядом с местом возгорания.

К тушению привлечены более 160 человек и свыше 40 единиц техники. На базе местной школы № 6 был организован пункт временного размещения.

Мазут достиг курортных поселков в Туапсе

