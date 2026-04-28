28 апреля, 12:36

Экономика

В столице открылся прием заявок на размещение в арт-павильонах "Сделано в Москве"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столичные предприниматели могут подать заявки на размещение своей продукции в арт-павильонах проекта "Сделано в Москве" до 5 мая. Отбор проводится через личный кабинет на сайте сделановмоскве.рф, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Участниками могут стать самозанятые, индивидуальные предприниматели, а также представители малого, среднего и крупного бизнеса, у которых есть московский ИНН не менее шести месяцев до даты подачи заявки, полный или частичный цикл производства в столице и любая точка онлайн-продаж. При отборе брендов учитываются сезонность товара, ценовой сегмент, соответствие требованиям и тематике торговых площадок.

Уточняется, что летом 2026 года московские производители одежды, аксессуаров, косметики, детских товаров, декора для дома и другой продукции смогут представить свои товары в популярных локациях города. Это поможет локальным брендам увеличить продажи, получить дополнительную прибыль, повысить узнаваемость и лояльность покупателей.

Для ротации и вовлечения большего числа брендов в проект "Лето в Москве" в течение сезона предусмотрены регулярные дополнительные отборы. Это позволяет обновлять ассортимент в павильонах, давать шанс другим участникам представить свою продукцию, а посетителям – знакомиться с новыми локальными брендами.

Арт-павильоны "Сделано в Москве" – одна из бесплатных мер городской поддержки столичных производителей. Участники также могут воспользоваться другими инструментами для развития бизнеса: разместить товары в онлайн-каталоге портала и в соцсетях проекта, участвовать в крупных отраслевых выставках, а также в спецпроектах со СМИ.

Ранее сообщалось, что представители бизнеса могут принять участие в новом сезоне проекта "Лето в Москве" в качестве партнеров и соорганизаторов масштабных городских событий. Уточнялось, что такое сотрудничество позволяет компаниям получать продвижение, информационную поддержку, а также использовать готовую инфраструктуру и оборудование.

