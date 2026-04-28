28 апреля, 09:56

Экономика
Эксперт Волкова: базовый набор для шашлыков в 2026 году обойдется в 1,7–3 тысячи рублей

Стало известно, во сколько россиянам обойдется шашлык на майских праздниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Традиционный выезд на шашлыки в 2026 году потребует от россиян больших расходов. Базовый набор на компанию из 3–4 человек обойдется в 1,7–3 тысячи рублей, а при выборе более дорогого мяса или готовых наборов траты могут превысить 5 тысяч рублей, рассказала "Газете.ру" финансовый эксперт Татьяна Волкова.

"Куриный шашлык – самый бюджетный вариант: от 200–350 рублей за килограмм. Свинина – в среднем 600–900 рублей за килограмм (по рынку и рознице). Говядина и баранина – уже значительно дороже", – объяснила она.

Дополнительные траты связаны с подготовкой к пикнику. Уголь стоит около 250–400 рублей за упаковку, розжиг – 150–300 рублей, а шампуры при необходимости покупки – примерно 500 рублей. Именно поэтому даже скромный отдых на природе сейчас требует заметного бюджета.

По словам Волковой, за год стоимость шашлычного набора выросла примерно на 10%. Эксперт объяснила это подорожанием мяса, ростом логистических затрат и общей инфляцией, которая влияет даже на сопутствующие товары.

Ранее дачникам напомнили, что они должны соблюдать ряд условий при приготовлении шашлыка. Например, расстояние от мангала до домов и хозяйственных построек на участке должно составлять от 5 метров. Также важно очистить землю рядом до 2 метров. В противном случае им может грозить штраф до 20 тысяч рублей.

