Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 09:54

Технологии

Российские ученые создали нейросеть для прогноза погоды на месяц вперед

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ученые из Института искусственного интеллекта AIRI создали ИИ-модель Marchuk, которая предсказывает климатические катаклизмы по тому же принципу, что нейросети генерируют видео. Об этом газете "Известия" заявил руководитель группы "Генеративный ИИ для видео" лаборатории FusionBrain Института AIRI Константин Соболев.

Программа проводит анализ известных метеоданных, после чего выстраивает возможные сценарии. Это позволяет создавать прогнозы погоды быстрее и проще, чем традиционными методами.

По словам Соболева, для создания качественного прогноза Marchuk достаточно получить информацию о погоде за последний день – четыре "снимка" состояния атмосферы, сделанные с 6-часовыми интервалами. На их основе нейросеть способна предсказать погоду на срок от 1 до 8 дней вперед.

Модель можно запустить даже на домашнем ноутбуке. Marchuk за несколько минут сделает прогноз на ближайшие дни и рассчитает вероятности климатических аномалий на период до месяца, добавил собеседник издания.

Подобные сведения, в частности, важны спасателям для реагирования на катастрофы, аграриям – для планирования посева, а также страховщикам – для прогнозирования рисков.

Ранее биофизик Алексей Карнаухов заявил, что климат в европейской части России, Северной Америке и Европе может стать холоднее в ближайшие годы. По его словам, глобальное потепление спровоцирует таяние льдов в Гренландии, из-за чего в Северную Атлантику будет поступать больше пресной воды. Это нарушит устоявшиеся климатические процессы и вызовет похолодание.

Синоптики составили прогноз погоды на оставшиеся месяцы весны в Москве

Читайте также


технологиипогода

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика