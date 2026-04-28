Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 09:29

Происшествия

В Туапсе эвакуируют жителей домов рядом с загоревшимся НПЗ

Фото: ТАСС/АР Рhoto

В Туапсе проводится эвакуация жителей домов рядом с НПЗ, где произошел пожар после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в мессенджере MAX.

Пункт временного размещения расположен на базе местной школы № 6.

"На данный момент его (пожар. – Прим. ред.) тушат 164 человека, привлечено 46 единиц техники. С места в постоянном режиме докладывают о развитии ситуации. В ближайшее время группировку дополнительно увеличат", – уточнил глава региона.

Глава Туапсинского округа Сергей Бойко добавил, что эвакуация проводится в целях обеспечения безопасности. Власти призывают местных жителей следовать всем рекомендациям.

Пожар на НПЗ начался после падения обломков сбитого украинского беспилотника 28 апреля. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

Всего силы ПВО за минувшую ночь сбили 186 украинских дронов над территорией России. В частности, БПЛА самолетного типа были уничтожены, помимо Кубани, над Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Курской областями, а также над Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.

Мазут достиг курортных поселков в Туапсе

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика