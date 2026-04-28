28 апреля, 08:56

Политика

ГД проработает предложения по снижению нагрузки на учителей и врачей

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума проработает предложения по законодательному решению вопроса снижения бюрократической нагрузки на учителей и врачей. Соответствующая задача поставлена перед профильными комитетами парламента, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в MAX.

Парламентарий напомнил о проводимом в его канале опросе, посвященном бюрократической нагрузке на педагогов. По его данным, 65,5% участников отметили, что нагрузка не изменилась, 29% – что она выросла. Вместе с тем поступают обращения от медицинского сообщества с аналогичными проблемами.

По его словам, такие результаты говорят о необходимости принятия мер по снижению документационной нагрузки в сферах образования и здравоохранения. Володин добавил, что поручение дал Владимир Путин.

Для достижения этой задачи компетентные ведомства должны дополнить отраслевые программы повышения производительности труда в составе нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и Володин.

