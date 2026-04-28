Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 08:28

Транспорт

Движение транспорта в центре столицы перекроют 29 апреля, 4 и 9 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Движение транспорта на ряде улиц и набережных Москвы временно перекроют 29 апреля, 4 и 9 мая, сообщил столичный Дептранс.

29 апреля и 4 мая с 16:30 до окончания мероприятий ограничения введут:

  • на улицах Садовнической, Балчуг, Болотной, Солянке, Ильинке, Варварке;
  • в 1-м и 2-м Раушских, Ветошном и Фалеевском переулках;
  • на Старой и Болотной площадях;
  • на Гончарной, Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской и Раушской набережных;
  • в Китайгородском проезде;
  • на Большом Москворецком мосту.

9 мая с 05:00 до окончания мероприятия движение будет закрыто:

  • на улицах Тверской, Моховой, Большой Никитской, Петровке, Охотный Ряд и Волхонке;
  • на Гончарной, Садовнической, Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Болотной, Кадашевской и Пречистенской набережных;
  • в Театральном, Лубочном, Соймоновском, Китайгородском, 1-м и 2-м Раушском проездах;
  • на Чугунном и Большом Кремлевском мостах;
  • на Новой, Старой и Болотной площадях;
  • в Фалеевском и Ветошном переулках.

Парковка в зонах ограничений также будет запрещена. Кроме того, 9 мая могут временно быть закрыты подземные пешеходные переходы на Тверской улице.

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Ранее сообщалось, что парковка на улицах Москвы 1, 2, 9 и 11 мая будет бесплатной. Мера в том числе затронет улицы с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зоны динамического тарифа.

Вместе с тем изменения на указанный период коснутся и графика социальных учреждений. В частности, центры государственных услуг продолжат работать по обычному расписанию, кроме 1 и 9 мая.

Взрослые и детские поликлиники в праздничные дни будут принимать пациентов в сокращенном режиме, но с присутствием дежурных врачей. Школы и колледжи будут закрыты 1 и 11 мая.

"Новости дня": городские службы Москвы будут работать в обычном режиме в майские праздники

Читайте также


транспортперекрытиягород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика