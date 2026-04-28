28 апреля, 08:27

Город

В Москве продолжают ликвидировать последствия сильного ветра и снегопада

Фото: Москва 24

Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия непогоды. В рамках работ специалисты распиливают и вывозят поваленные сильным ветром деревья, заявила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Непрерывно мониторится состояние улично-дорожной сети и выполняются регламентные операции. Задействовано необходимое количество единиц техники", – говорится в сообщении.

В течение дня специалисты очистят от снега крыши многоквартирных домов. Кроме того, в столице дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток". В местах возможных скоплений воды задействована откачивающая техника.

Согласно прогнозам синоптиков, непогода сохранится в Москве 28 апреля. В городе ожидаются сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель, налипание снега на проводах и деревьях, а также гололедица.

В связи с этим горожанам рекомендовали воздержаться от пребывания на улице, быть внимательными, не укрываться под деревьями и не оставлять около них автомобили. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

За последние сутки в Московском регионе выпало более 100% месячной нормы осадков. На опорной метеостанции ВДНХ зафиксировали 21 миллиметр осадков, что составляет 56% нормы апреля. В Подмосковье больше всего осадков выявили в Долгопрудном – 41 миллиметр (110% от нормы месяца).

При этом уровень погодной опасности в регионе снижен с оранжевого до желтого. Предыдущее предупреждение перестало действовать в полночь 28 апреля. Желтый уровень продлится до 21:00.

Ветер будет дуть со скоростью до 20 м/с в Москве 28 апреля

