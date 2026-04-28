28 апреля, 01:43

Происшествия

Пассажирский самолет разбился в Южном Судане

Фото: depositphotos/avoodin

В окрестностях Джубы потерпел крушение пассажирский самолет Cessna авиакомпании CityLink Aviation. Об этом сообщило издание Eastafrican со ссылкой на данные южносуданского управления гражданской авиации.

В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 14 человек, включая пилота и 2 граждан Кении. По информации ведомства, разбившееся воздушное судно было зарегистрировано в Кении.

Согласно предварительным данным, причиной крушения стали плохие метеоусловия. Из-за сильной непогоды видимость в районе аэропорта была критически низкой, что могло помешать пилоту совершить безопасную посадку.

На месте происшествия работают экстренные службы, другие обстоятельства авиакатастрофы выясняются.

Ранее в американском штате Аризона разбился небольшой самолет. Следствие выяснило, что воздушное судно Piper PA-32 выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и взорвалось. В результате происшествия погибли два человека.

происшествиятранспортза рубежом

