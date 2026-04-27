27 апреля, 23:16

Происшествия

Один человек погиб в результате атаки БПЛА на Белгородскую область

Украинский БПЛА атаковал мужчину, который передвигался на самокате в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в мессенджере MAX.

От полученных ранений мужчина скончался на месте. Еще один человек пострадал при атаке дрона на легковой автомобиль в хуторе Красиво. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее около 200 жилых домов получили повреждения при атаке БПЛА на Севастополь. В зданиях выбиты окна, повреждены балконы и элементы фасадов.

Кроме того, повреждения получили около 100 автомобилей, 7 административных, один медицинский объект, а также 14 предприятий и организаций малого бизнеса.

