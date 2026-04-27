27 апреля, 20:22

Второе уголовное дело возбуждено против обвиняемого в убийстве женщины на западе Москвы

Второе уголовное дело возбуждено в отношении обвиняемого в убийстве женщины на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России.

По информации следователей, в тот же день обвиняемый напал на молодого человека 2005 года рождения на Верейской улице. Он ударил его арматурой не менее пяти раз уже после убийства женщины.

В связи с этим возбуждено дело по статье о покушении на убийство. Фигурант заключен под стражу.

Тело женщины с множеством ножевых ранений было обнаружено в помещении на западе Москвы вечером 25 апреля. По данному факту возбудили уголовное дело по статье об убийстве. О мотивах фигуранта ничего не сообщалось.

Позже стало известно, что у обвиняемого с собой были ножи, бейсбольная бита и арбалет. Следствие установило, что сначала мужчина избил жертву битой, затем не менее пяти раз ударил ее ножом. Также в жилье злоумышленника обнаружили значительное количество холодного оружия.

