Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 13:58

Транспорт

Участок между станциями метро "Строгино" и "Пятницкое шоссе" закроют с 30 апреля по 8 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Участок Арбатско-Покровской линии метро между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" будет закрыт с 30 апреля по 8 мая включительно, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Таким образом, что в эти дни не будут работать станции "Мякинино", "Волоколамская", "Митино" и "Пятницкое шоссе". Уточняется, что ограничения введут в связи со строительством тоннеля новой Рублево-Архангельской линии.

"Тоннель будут прокладывать вблизи действующего участка синей линии. Для безопасности поездок необходимо ограничить движение в зоне проведения работ", – отметили в пресс-службе.

Фото: MAX/"Дептранс. Оперативно"

В период ограничений пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами КМ, станциями МЦД-2 и Таганско-Краснопресненской линии метро. Кроме того, на станциях будут работать более 50 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут гражданам с навигацией, подскажут маршруты и при необходимости сопроводят маломобильных пассажиров.

"Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты и планируйте ваши поездки заранее", – резюмировали в Дептрансе.

Будущая Рублево-Архангельская линия должна связать "Москву-Сити" и подмосковный Красногорск. Сергей Собянин рассказывал, что первую очередь ветки планируется запустить уже в этом году. Поезда пойдут от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева" с пересадками на МЦК и другие линии метрополитена.

Участок между станциями метро "Строгино" и "Пятницкое шоссе" закроют с 30 апреля

Читайте также


транспортметрогород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика