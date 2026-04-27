27 апреля, 12:27

Общество

Церемония прощания с журналистом Алексеем Пимановым началась в Москве

Фото: Москва 24

Церемония прощания с журналистом, телеведущим Алексеем Пимановым началась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Проститься с ним пришли его близкие, поклонники, друзья и коллеги.

Среди участников церемонии – жена усопшего актриса Ольга Погодина, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Леонид Якубович, телеведущая Елена Малышева и многие другие.

Свои венки на церемонию прощания прислали Владимир Путин, премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр обороны России Андрей Белоусов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, представители департамента культуры Минобороны РФ и Государственного Кремлевского Дворца, администрация аэропорта Шереметьево, ряд коллективов медиахолдингов, а также друзья и коллеги журналиста.

Пиманов скончался на 65-м году жизни 23 апреля. Смерть журналиста наступила из-за острого инфаркта.

Он родился в 1962 году в Москве. С 1996 года, на протяжении 30 лет, Пиманов вел программу "Человек и закон" на Первом канале. С того же года по 2010-й был гендиректором телекомпании "Останкино". Также он занимал должность президента медиахолдинга "Красная звезда". При его участии были сняты десятки документальных и художественных фильмов.

