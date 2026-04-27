27 апреля, 11:39

Общество

Температура до 20 градусов ожидается в Москве в первой декаде мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Погода начнет улучшаться в Москве после 1 мая. Наиболее теплыми могут стать дни в середине декады месяца, когда температура приблизится к 20 градусам. Об этом Москве 24 рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"Атмосферное давление сегодня (27 апреля. – Прим. ред.) очень низкое, около 725 миллиметров ртутного столба. В течение рабочей недели оно будет расти и к среде–четвергу (29–30 апреля. – Прим. ред.) поднимется до 750 миллиметров. В четверг ожидается влияние гребня антициклона с запада, что приведет к улучшению погоды на 1 мая", – объяснил специалист.

По его словам, повышение температуры начнет ощущаться уже в среду, 29 апреля, когда столбики термометров покажут от 4 до 6 градусов тепла. При этом 1 мая большая часть дня пройдет без осадков, но во второй половине дня прогнозируется небольшой кратковременный дождь.

Метеоролог подчеркнул, что 2 и 3 мая в столице будет солнечно, воздух прогреется до 11–16 градусов. Уже к середине первой декады мая температура начнет подниматься до 19 градусов, указал Ильин.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о традиционных "климатических качелях": 1 мая – холодная погода, 9 мая – более комфортная и теплая. Он отметил, что к концу первой пятидневки температура вернется в рамки нормы, а ко Дню Победы атмосфера окончательно стабилизируется.

Дождь со снегом прошел в Москве в ночь на 27 апреля

