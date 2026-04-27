Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 11:02

Происшествия

Обвиняемый в убийстве женщины на западе Москвы был вооружен арбалетом, битой и 2 ножами

Фото: MAX/"Столичный СК"

Обвиняемый в убийстве женщины на западе города был вооружен арбалетом, бейсбольной битой и не менее чем двумя ножами. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК России.

Следствие установило, что вооруженный местный житель зашел в коммерческое помещение на Верейской улице и избил ранее незнакомую женщину битой. Уточняется, что удары наносились по конечностям пострадавшей. Затем нападавший не менее пяти раз ударил женщину ножом. От травм потерпевшая скончалась на месте ЧП, а злоумышленник скрылся.

По месту жительства обвиняемого выявили значительное количество, предположительно, холодного оружия. В ходе допроса обвиняемый сознался в содеянном, с его участием проведена проверка показаний на месте. В ближайшее время ему будет назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Кроме того, СК будет ходатайствовать перед судом об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Правоохранители обнаружили тело женщины с множеством ножевых ранений в помещении на западе Москвы вечером 25 апреля. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). О мотивах фигуранта ничего не сообщалось.

Ранее на юго-западе Москвы задержали мужчину, который в ходе ссоры убил ножом знакомого. Фигурант на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес знакомому не менее 15 колото-резаных ранений. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика