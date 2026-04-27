Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 11:10

Политика

В Минобрнауки РФ опровергли слухи об отчислении студентов ради беспилотных войск

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Полученные в 2026 году 6 жалоб на якобы отчисления студентов, которые заключили контракт с Минобороны РФ, не подтвердились. Об этом заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

В оборонном ведомстве состоялось совещание с участием представителей Минобрнауки, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций. Они обсудили принципы и условия набора студентов в войска беспилотных систем и меры их социальной поддержки.

Участники мероприятия также обратили внимание на распространяемые в телеграм-каналах данные о якобы массовых отчислениях студентов для заключения контракта. В данном контексте Афанасьев обратил внимание на важность личной мотивации россиян, указав на недопустимость давления на учащихся вузов.

Ранее Владимир Путин подписал закон о квотах на поступление в вузы и организации среднего профессионального образования без вступительных испытаний для вдов и вдовцов участников СВО, а также бойцов формирований ДНР и ЛНР, воевавших в период с мая 2014 года. При этом в случае вступления в новый брак такое право утрачивается. Изменения внесены в статью "Об образовании в Российской Федерации".

Читайте также


образованиеполитика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика