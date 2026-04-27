Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 10:26

Город

75 машино-мест в паркинге дома выставили на торги в Люблине

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Столичные власти выставили на торги 75 машино-мест в паркинге жилого дома в районе Люблино, передал портал мэра и правительства столицы.

На открытые аукционы выставили машино-места площадью от 13,3 до 19,1 квадратного метра. Все они находятся в доме 50 по Краснодонской улице. Объекты реализуют на прозрачных условиях без посредников при помощи инвестиционного портала Москвы.

Отправить заявку на участие можно до 5 и 6 мая, в зависимости от выбранного лота. Торги, соответственно, пройдут 13 и 14 мая на платформе "Росэлторг". Для участия нужно зарегистрироваться и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

До этого город выставил на открытые аукционы 49 нежилых помещений площадью от 73,5 до 240,7 квадратного метра в новом жилом доме в районе Ховрино. Помещения свободного назначения находятся на Клинской улице, неподалеку от станции Грачевская третьего Московского центрального диаметра.

Читайте также


город

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика