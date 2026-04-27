27 апреля, 04:42

Зеленский заявил, что три страны вызвались тайно финансировать ВСУ

Фото: AP Photo/Peter Dejong

Три страны решили непублично присоединится к инициативе НАТО PURL ("Список приоритетных нужд Украины") по закупкам вооружений для Киева. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал украинским СМИ, передает "Газета.ру".

По его словам, руководство этих стран приняло такое решение во время саммита Евросоюза на Кипре. Сумма финансирования составит около 350–400 миллионов евро, она коснется закупок вооружений для оперативного закрытия приоритетных потребностей ВСУ.

Ранее Совет Евросоюза утвердил 20-й пакет санкций против России, а также завершил процедуру утверждения финансирования Украины на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы.

При этом Евросоюз считает, что выданные Украине средства на ведение боевых действий будут возвращены ему за счет репараций от России. Кредит будет профинансирован за счет европейского займа на коммерческих рынках под гарантии бюджета ЕС.

ВС РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры Украины

