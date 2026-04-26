26 апреля, 21:14

Культура

Скончался заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов

Фото: кадр из фильма "Улыбка танцора"; режиссер – Альберт Атаханов

Заслуженный артист РСФСР, актер и режиссер Лев Шимелов скончался на 97-м году жизни, сообщается на портале kino-teatr.ru.

По его данным, Шимелов ушел из жизни в пятницу, 24 апреля.

Как рассказали РИА Новости в окружении артиста, причиной смерти режиссера стал инсульт.

"Врачи боролись за его жизнь, делали операцию. Его подключили к ИВЛ (аппарату искусственной вентиляции легких. – Прим. ред.), пролежал практически неделю, но не смогли спасти", – поделилась собеседница агентства.

Она также уточнила, что церемония прощания с артистом прошла в воскресенье, 26 апреля, в Боткинской больнице. Похоронить актера планируют на Ваганьковском кладбище, дата захоронения будет объявлена позднее.

Шимелов родился 28 января 1930 года в Баку. Окончил физико-математический факультет Бакинского университета. В 1952 году начал работать на профессиональной эстраде, а с 1965 по 1975 год выступал в Московском мюзик-холле.

Как эстрадный режиссер Шимелов поставил программы "Москва улыбается вам" в 1978 году и "Он, она и спорт" в 1980-м с участием Любови Полищук. С 1979 года он был ведущим популярной передачи "Радионяня". В 1990 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР.

