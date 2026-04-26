26 апреля, 15:58

Культура

Умерла заслуженная артистка России Елена Михеева

Фото: кадр из сериала "Временно недоступен"; режиссер – Михаил Хлебородов; производство – Мэджик Фэктори, Front Line Studio

Заслуженная артистка России Елена Михеева скончалась на 75-м году жизни, сообщила пресс-служба Московского Губернского театра.

В учреждении Михееву назвали актрисой редкого обаяния и таланта, напомнив, что она более 50 лет отдала сцене. В театре актриса служила со дня его основания в 2013 году.

"Ее невероятная человеческая теплота, искренность и мягкий юмор согревали каждого, наполняли все ее роли. Такой она и останется в нашей памяти и сердцах", – добавили в пресс-службе.

Коллектив театра выразил соболезнования семье актрисы, друзьям, коллегам и всем почитателем ее таланта.

Михеева окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина в 1972 году. С того момента она работала в Московском областном драматическом театре имени А. Н. Островского, а с 1992-го – в Московском областном Камерном театре, где также преподавала актерское мастерство на экспериментальном курсе.

Кроме того, актриса снималась в кино. В ее фильмографии 11 ролей, в том числе кинокартины "Малыш и Карлсон, который живет на крыше", "Следствие ведут знатоки" и "Ералаш".

В 2004 году она получила звание заслуженной артистки РФ.

