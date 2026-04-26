26 апреля, 09:33

До 12 мм осадков может выпасть в Москве 26 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

До 12 миллиметров осадков может выпасть в Москве в воскресенье, 26 апреля. Об этом ТАСС заявили в Гидрометцентре России, сославшись на последние прогностические данные.

По словам собеседника агентства, наибольшей интенсивности дождь, к вечеру сопровождаемый местами мокрым снегом, должен достигнуть в период с 18:00 до 21:00 – за 3 часа в столице может выпасть до 5 миллиметров осадков.

Более того, до 21:00 в Москве и Подмосковье ветер западной четверти местами усилится в порывах до 12–15 метров в секунду.

Ранее синоптик Михаил Леус предупредил москвичей о низком атмосферном давлении 26 и 27 апреля. По его словам, 26-го числа атмосферное давление составит 727 миллиметров ртутного столба, что на 3 пункта ниже суточного рекорда, установленного в 1971 году.

На следующий день барометры покажут 725 миллиметров, тогда как суточный рекорд принадлежит 1971 году, когда зафиксировали 729,9 миллиметра ртутного столба.

26 апреля станет самым теплым днем на этой неделе

обществопогодагород

