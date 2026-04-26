26 апреля, 06:22

Происшествия

ВСУ атаковали трубопровод с серной кислотой в Вологодской области

Фото: министерство обороны РФ

Украинские беспилотники повредили трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса Аммиак-3 АО "Апатит" в Вологодской области. Об этом сообщил глава региона Георгий Филимонов.

В результате случившегося возгорания не было, замеры воздуха не выявили превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. Предварительно, ожоги от серной кислоты получили пять человек, их госпитализировали в областную больницу.

Атаке вражеских БПЛА также подвергся Севастополь. В ночное время силы ПВО уничтожили над городом 43 беспилотника, ближе к утру – еще 16 воздушных целей.

В результате атаки на Севастополь погиб один человек, еще четверо получили различные травмы. Обломки одного из БПЛА упали в отделение кардиологии первой городской больницы.

