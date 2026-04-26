26 апреля, 05:54

Происшествия

Обломки БПЛА упали на больницу в Севастополе, один человек пострадал

Фото: 123RF.com/aapsky

Мирный житель получил осколочные ранения в результате падения обломков БПЛА в отделение кардиологии первой городской больницы Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Силы ПВО продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь, за последние пару часов было уничтожено 16 воздушных целей над разными районами города.

Фрагменты еще одного беспилотника упали на железнодорожные пути, в результате чего была повреждена контактная линия. Возможна задержка пригородных поездов. Ремонтно-восстановительные работы начнутся после окончания тревоги.

Минувшей ночью Севастополь также подвергся атаке украинских беспилотников. Средства ПВО ликвидировали за ночь 43 беспилотника над территорией города.

В результате ночной атаки погиб один человек, еще трое пострадали. Также на территории Севастополя зафиксированы различные повреждения. Например, множество осколков БПЛА упало возле Академии хореографии, были повреждены окна. Никто из детей и сотрудников не пострадал, все они находились в укрытии.

