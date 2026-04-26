26 апреля, 01:56

Один человек погиб при атаке дронов ВСУ на Севастополь

Мирный житель погиб в результате атаки украинского беспилотника на Севастополь. В момент атаки мужчина находился в машине в районе Генерала Острякова. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

"Прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась его реанимировать, но, к сожалению, спасти его не удалось. Приношу искренние соболезнования родным и близким", – сообщил глава Севастополя.

Предварительно, количество пострадавших при воздушной атаке увеличилось до трех. Всех раненых уже доставили в ближайшие больницы.

Также на территории Севастополя зафиксированы различные повреждения. Например, множество осколков БПЛА упало возле Академии хореографии, были повреждены окна. Никто из детей и сотрудников не пострадал, все они находились в укрытии.

В районе товарищества "Фронтовик" загорелась станция шиномонтажа, а около Фиолентовского шоссе пожар произошел в частном доме. Еще в нескольких районах были повреждены линии электропередач, а также остекление в жилых домах.

Средства ПВО начали отражать атаку дронов на Севастополь вечером 25 апреля. Местных жителей призывали соблюдать меры безопасности и не выходить на улицу. Всего над городом были уничтожены 43 беспилотника.

Ранее российские средства ПВО сбили 22 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, а также над Крымом.

ВС РФ уничтожили почти 134 тысячи БПЛА противника с начала СВО

