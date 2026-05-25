Площадь пожара в хостеле на востоке Москвы выросла до 450 "квадратов"

Площадь пожара в хостеле на востоке столицы выросла до 450 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

К тушению привлечены свыше 80 человек и 23 единицы техники. К месту возгорания также были направлены пожарный поезд и вертолет.

О пожаре в хостеле на Монтажной улице стало известно 25 мая. Огонь возник втором этаже здания. Там наблюдается сильное задымление, а на кровле – открытое горение.

Из здания эвакуировались 600 человек. Они смогли покинуть хостел самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений. К месту происшествия были запрошены дополнительные кареты скорой помощи и экипажи ГИБДД для регулировки движения.

Установление обстоятельств пожара взяла на контроль столичная прокуратура. Точную причину возгорания эксперты назовут по результатам пожарно-технической экспертизы.