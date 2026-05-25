Температура воздуха в Москве опустится ниже климатической нормы 25 мая

Температура воздуха в Москве в понедельник, 25 мая, продолжит снижаться и достигнет отметок ниже климатической нормы. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, передает RT со ссылкой на его телеграм-канал.

В частности, 25-го числа синоптическая ситуация в столице будет формироваться под влиянием тыловой части циклона, центр которого в середине дня расположится над Архангельской областью.

При такой ситуации в регионе ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями – местами пройдут кратковременные дожди, а температурный фон сделает еще "один шаг вниз".

Вместе с тем в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с усилением ветра. Предупреждение будет действовать с 21:00 понедельника, 25 мая, по 21:00 вторника, 26-го числа. Порывы северо-западного ветра могут достигнуть 15–17 метров в секунду.