Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:02

Политика

Силы ПВО нейтрализовали 173 вражеских БПЛА над регионами России за ночь

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 173 вражеских беспилотника над регионами России в ночь на понедельник, 25 мая. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Минобороны РФ.

Прилеты дронов, в частности, фиксировались в Брянской, Белгородской, Калужской, Костромской, Липецкой и Курской областях.

Также попытки атаки наблюдались в Смоленской, Тверской, Орловской, Рязанской, Тульской и Ярославской областях, а еще в Крыму и Московском регионе.

Кроме того, массированный удар в Брянской области пришелся по поселку Белая Березка Трубчевского района. Атака была осуществлена из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град".

В результате атаки погиб мирный житель. Также был ранен сотрудник пожарно-спасательной службы, которого оперативно доставили в больницу.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политикарегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика