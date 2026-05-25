Силы ПВО нейтрализовали 173 вражеских БПЛА над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 173 вражеских беспилотника над регионами России в ночь на понедельник, 25 мая. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Минобороны РФ.

Прилеты дронов, в частности, фиксировались в Брянской, Белгородской, Калужской, Костромской, Липецкой и Курской областях.

Также попытки атаки наблюдались в Смоленской, Тверской, Орловской, Рязанской, Тульской и Ярославской областях, а еще в Крыму и Московском регионе.

Кроме того, массированный удар в Брянской области пришелся по поселку Белая Березка Трубчевского района. Атака была осуществлена из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град".

В результате атаки погиб мирный житель. Также был ранен сотрудник пожарно-спасательной службы, которого оперативно доставили в больницу.