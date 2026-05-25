Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве 25 мая

Облачная погода и небольшой дождь, местами умеренный, ожидаются в Москве в понедельник, 25 мая. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в городе составит от 18 до 20 градусов тепла, по области – от 16 до 21 градуса.

Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до плюс 8 градусов, а в Подмосковье – до плюс 10 градусов.

Новая волна похолодания ждет москвичей на наступившей неделе. В понедельник через столицу пройдет холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном, кружащим над Белым морем. Именно он станет причиной прихода дождей и сильного ветра в Московский регион.

В столичном регионе также ожидается снижение атмосферного давления. В частности, низкие показатели прогнозируются в первой половине недели.