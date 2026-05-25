03:16

Политика

В МИД рассказали, что Россия и Украина ведут диппереписку через Минск

Фото: depositphotos/Fotofabrika

Россия и Украина ведут дипломатическую переписку через Минск, где работает украинское посольство. Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Он уточнил, что контакты поддерживаются в основном по правовым и консульским вопросам.

"Мы признательны белорусским союзникам и коллегам из других стран за предоставляемые добрые услуги", – цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее Полищук сообщил, что российская сторона готова представить свои предложения к американскому плану по урегулированию конфликта на Украине после продуктивных раундов консультаций в Абу-Даби и Женеве.

По его словам, это может произойти уже на следующей встрече. При этом дипломат не стал уточнять, о каких именно инициативах идет речь.

Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского

