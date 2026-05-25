Движение закрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки БПЛА

Фото: depositphotos/xload

Движение транспорта временно перекрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы в связи с атакой украинских беспилотников в регионе. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Он уточнил, что движение ограничено от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Водителей призвали воздержаться от поездок в этом направлении.

В Ярославской области продолжается работа подразделений Минобороны и силовых ведомств. В регионе сохраняется беспилотная опасность.

Ранее украинские дроны атаковали инфраструктуру в Камешковском округе Владимирской области, в результате чего там произошел пожар площадью около 800 квадратных метров.

Позже пожарным удалось локализовать возгорание, а спустя еще некоторое время – полностью потушить огонь. В результате случившегося никто не пострадал.